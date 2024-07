Fußball, Vorbereitung auf die UEFA Euro 2024, PK Spanien, Spaniens Pedri nimmt an einer Pressekonferenz teil. Spaniens Spielmacher Pedri hat sich vor dem EM-Viertelfinale über schlechte Erfahrungen mit Abwehrspieler Antonio Rüdiger beklagt. (zu dpa: «Pedri beklagt sich über Kneifen von Rüdiger»)

Fußball, Vorbereitung auf die UEFA Euro 2024, PK Spanien, Spaniens Pedri nimmt an einer Pressekonferenz teil. Spaniens Spielmacher Pedri hat sich vor dem EM-Viertelfinale über schlechte Erfahrungen mit Abwehrspieler Antonio Rüdiger beklagt. (zu dpa: «Pedri beklagt sich über Kneifen von Rüdiger») Foto: Manu Fernandez/DPA

Anzeige

Donaueschingen (dpa) – Spaniens Spielmacher Pedri hat sich vor dem EM-Viertelfinale gegen Deutschland über schlechte Erfahrungen mit Abwehrspieler Antonio Rüdiger beklagt. «Er ist ein schlagkräftiger Innenverteidiger und sehr gut, aber man muss keine Angst vor ihm haben», sagte der 21-Jährige vom FC Barcelona bei Radio Marca. «Das mit seinem Kneifen erscheint mir ein Mangel an Respekt, weil es weh tut und nervt.»

Pedri und Rüdiger von Real Madrid kennen sich vom Aufeinandertreffen in der spanischen Liga. Der Spanier trifft am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auch auf seinen Clubkollegen Ilkay Gündogan. Über Toni Kroos, der nach der EM wie schon zuvor bei Real seine Karriere beenden wird, sagte Pedri, dass er ihn bewundere: «Er ist eine Legende, er hat noch viel Fußball in den Beinen.» Gleichzeitig hoffe er, «dass es sein letztes Spiel ist.»