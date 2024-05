Zeist

Turnier in Deutschland

Oranje-Kader: Fußball-EM ohne Dortmunder Maatsen

Von dpa

i ARCHIV - Fehlt im EM-Aufgebot der Niederlande: Ian Maatsen. Foto: Robert Michael/dpa

Oranje geht mit viel Bundesliga-Power in die Fußball-EM in Deutschland. Dort will die Elftal an den großen Erfolg von 1988 anknüpfen. Für einen Dortmunder ist der EM-Traum dagegen geplatzt.