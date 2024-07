Österreichs Kanzler tippt 2:1 gegen die Türkei

Anzeige

Wien (dpa). Vor dem Achtelfinal-Duell bei der Fußball-Europameisterschaft mit der Türkei ist die Zuversicht in Österreich riesig. Viele Fans und auch Kanzler Karl Nehammer glauben fest an einen Sieg. «Das ist eine eingeschworene Truppe, die alles erreichen kann. Mein Tipp lautet daher: Wir besiegen die Türkei mit 2:1 und steigen ins Viertelfinale auf», sagte der Regierungschef der Deutschen Presse-Agentur.

Die Mannschaft des deutschen Trainers Ralf Rangnick könnte bei einem Sieg an diesem Dienstagabend (21 Uhr) in Leipzig diverse historische Marken setzen. Seit 70 Jahren habe Österreich kein K.-o.-Spiel mehr gewonnen, außerdem habe das Land noch nie ein Viertelfinale erreicht, stimmt die «Kronen Zeitung» die Fans auf das Match ein. Das Boulevard-Blatt plant für Mittwoch ein – für alle kostenloses – 32-seitiges E-Paper rund um das Duell.

Rangnick wird in den Medien inzwischen als «Wunder-Trainer» gehandelt. Schon im Vorfeld galt das Team als Geheimtipp. Als Gruppensieger und nach einem überzeugenden 3:2 gegen die Niederlande vor wenigen Tagen hat die Mannschaft die hohen Ambitionen bisher erfüllt.

Die Polizei in Österreichs Hauptstadt Wien, in der zahlreiche türkischstämmige Bürger leben, stellt sich auf einen lebhaften Abend gerade bei den Public-Viewing-Standorten ein. «Wir werden verstärkt im Einsatz sein, natürlich mit uniformierten, aber auch mit zivilen Kräften», kündigt ein Sprecher an. «Ich hoffe, dass etwaige Vorfälle auf sportliche Fouls während des Spiels reduziert sein werden und eine verdiente sowie positive Euphorie nicht in negative Freudentaumel im Wiener Stadtgebiet münden», so der Polizeisprecher weiter.