Niederländer rechnen am Freitag mit Mbappé

Im Spitzenspiel der Gruppe D treffen die Niederländer am Freitag auf Frankreich. Dass der Superstar des Gegners fehlt, glauben sie im Oranje-Lager nicht.

Österreichs Torhüter Patrick Pentz kümmert sich um den am Boden liegenden Kylian Mbappe. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Wolfsburg (dpa). Die Niederländer gehen fest davon aus, dass Frankreichs Superstar Kylian Mbappé im Spitzenspiel der Gruppe D am Freitag in Leipzig dabei ist. Der Stürmer hatte sich beim 1:0 der Franzosen gegen Österreich die Nase gebrochen und musste ausgewechselt werden.

«Ich denke, dass Mbappé rechtzeitig fit wird. Wir werden ihn garantiert mit einer Maske sehen», sagte Oranje-Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders am Dienstag im Trainingskamp der Niederländer in Wolfsburg. «Er ist ein großartiger Fußballer, da müssen wir uns schon was einfallen lassen», sagte Reijnders.

Die Elftal gewann ihr Auftaktspiel gegen Polen mit 2:1.