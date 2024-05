Plus Blankenhain Nationalmannschaft Nagelsmann holt U21-Talente Gruda und Reitz zum Training Von dpa i ARCHIV - Brajan Gruda (l) und Rocco Reitz werden kommende Woche die Trainingsgruppe der Nationalmannschaft bereichern. Foto: Hendrik Schmidt/dpa Der Bundestrainer muss zum Start der EM-Vorbereitung auf wichtige Akteure wie Kroos, Füllkrug oder Wirtz ganz oder teilweise verzichten. Die Trainingsgruppe füllt er mit zwei Perspektivspielern auf. Lesezeit: 1 Minute

Blankenhain (dpa). Die U21-Nationalspieler Brajan Gruda vom FSV Mainz 05 und Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach werden in der ersten EM-Vorbereitungsphase die Trainingsgruppe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vergrößern. Bundestrainer Julian Nagelsmann nimmt das Duo mit A-Team-Perspektive im Trainingslager in Blankenhain dazu. Der vorläufige deutsche EM-Kader kommt am Sonntag in Thüringen zusammen. ...