Matthäus vergleicht Musiala mit Maradona: «Viele Parallelen»

Dieser Vergleich ist gewagt: Die Spielweise von Jamal Musiala erinnert Lothar Matthäus an die argentinische Fußball-Legende. Ein Tor während der EM bestätigt ihn.

Anzeige

Stuttgart (dpa). Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat Jamal Musiala vor dem EM-Viertelfinale des DFB-Teams gegen Spanien mit einem der Größten in der Geschichte des Fußballs verglichen. «Es gibt viele Parallelen zwischen Jamal Musiala und Diego Maradona. Die Haken auf engstem Raum, das Spielverständnis, die Fähigkeit, auf engstem Raum Lösungen zu finden», sagte Matthäus der «Bild»: «Die Mitspieler wissen: Sie können Jamal Musiala den Ball geben und er ist dort gut aufgehoben.»

Der 21-jährige Musiala ist ein Hoffnungsträger für das deutsche Team im Viertelfinale gegen Turnierfavorit Spanien am Abend (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart. «Musiala begeistert mich schon immer. Nun ist es begeisternd, seine Entwicklung zu sehen», sagte Matthäus. Vor allem eine Aktion des Bayern-Profis sei ihm besonders in Erinnerung geblieben: «Das 2:0 gegen Dänemark war Maradona-like.»

Argentiniens Fußball-Legende Maradona, der 1986 Weltmeister wurde und als bester Spieler seiner Generation gilt, war im November 2020 gestorben.