Maguire und Grealish nicht im englischen EM-Aufgebot

ARCHIV - Fehlt in Englands EM-Aufgebot: Harry Maguire. Foto: Abbie Parr/AP/dpa

London (dpa). Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Harry Maguire von Manchester United und Jack Grealish von Manchester City nicht ins Aufgebot für die Fußball-Europameisterschaft berufen. Dies gab der englische Verband bekannt. Auch James Maddison von Tottenham Hotspur wurde von der Liste für das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland gestrichen.

«Ich bin am Boden zerstört, dass ich diesen Sommer nicht für England bei der Europameisterschaft ausgewählt wurde», schrieb Maguire in den sozialen Medien. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger hatte zuletzt mit einer Wadenverletzung zu kämpfen. Er habe sie nicht rechtzeitig überwinden können und sich womöglich auch zu sehr gedrängt, erklärte er.

Grealish hingegen hat keine gute Saison hinter sich. Dem 28 Jahre alten Offensivmann gelangen für City in wettbewerbsübergreifend 36 Pflichtspielen nur drei Tore.

Aus der Fußball-Bundesliga ist wie erwartet Stürmerstar Harry Kane vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München dabei. England trifft bei der EM in der Vorrundengruppe C auf Serbien, Dänemark und Slowenien. Die Mannschaft von Coach Southgate spielt zunächst in Gelsenkirchen, Frankfurt und Köln.