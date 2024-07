Lineker über England: «Habe magische Momente gesehen»

Lange spielt England bei der EM schwach, nun stehen die Three Lions im Finale. Lob kommt von einem prominenten Experten – auch für Trainer Gareth Southgate und Stürmer Harry Kane.

Berlin (dpa). Die Leistungssteigerung der englischen Fußball-Nationalmannschaft in den letzten Spielen macht Ex-Stürmerstar Gary Lineker Hoffnung für das EM-Finale am Sonntag gegen Spanien. «England hat sich in den letzten beiden Spielen gesteigert, und das ist weit besser, als einen großartigen Start hinzulegen, um dann zu verblassen. Ich habe ein Kollektiv gesehen, Zusammenhalt, magische Momente», sagte Lineker der «Süddeutschen Zeitung».

Der bei der EM als Experte tätige Ex-Nationalspieler lobt dabei auch Teammanager Gareth Southgate. «Man kann darüber streiten, ob die eine oder andere Einwechslung hätte früher erfolgen müssen. Aber sie haben funktioniert», sagte Lineker: «Er hat dann ein Halbfinale (2018), ein Finale (2021), ein Viertelfinale (2022) und jetzt wieder ein Endspiel erreicht. Sollte er die EM gewinnen, kann er in den Sonnenuntergang gehen, seinen Ritterschlag entgegennehmen – und jeder wird ihn auf ewig lieben.»

Lobende Wort für einen Stürmer

Sein Bauchgefühl sage ihm, dass Southgate nach der EM aufhöre: «Egal, was passiert. Aber ich sage das ohne Insiderwissen.» Lobende Worte fand Lineker auch für Stürmerstar Harry Kane, der «einer der besten englischen Spieler der Geschichte» sei. «Vielleicht hat Kane bei der EM etwas gestelzter gewirkt als sonst. Aber entscheidend ist: Wenn es nottut, ist er da, etwa beim brillanten Elfmeter gegen Holland. Er hat schon drei Tore erzielt.»

Dass Kane noch keinen Titel geholt habe, sei eine Anomalie. «Er hat jetzt viele Tore für Bayern München geschossen – und doch hat Bayern erstmals seit Affenjahren keinen Titel gewonnen. Vielleicht wird die EM-Trophäe sein erster Pokal. Aber egal, was am Sonntag passiert, mit Bayern wird er kommendes Jahr etwas gewinnen», prophezeit der WM-Halbfinalist von 1990.