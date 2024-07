Fußball: Bundesliga, Bayern München - RB Leipzig, 21. Spieltag in der Allianz Arena. Jens Lehmann wird TV-Experte bei der Heim-EM. Der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann sieht beim deutschen Viertelfinal-Gegner Spanien zwei spezielle Schwächen. (zu dpa: «Lehmann über Spanier: «Zu klein und unerfahren»»)

Fußball: Bundesliga, Bayern München - RB Leipzig, 21. Spieltag in der Allianz Arena. Jens Lehmann wird TV-Experte bei der Heim-EM. Der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann sieht beim deutschen Viertelfinal-Gegner Spanien zwei spezielle Schwächen. (zu dpa: «Lehmann über Spanier: «Zu klein und unerfahren»») Foto: Sven Hoppe/DPA

Berlin (dpa). Der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann sieht beim deutschen Viertelfinal-Gegner Spanien zwei spezielle Schwächen. «Sie sind eigentlich von der Qualität her vielleicht sogar einen Tick besser als wir. Aber sie sind in der Körpergröße zu klein und sie sind sehr unerfahren», sagte der 54-Jährige im Interview mit Welt-TV.

Die DFB-Auswahl trifft bei der Fußball-EM am Freitag (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV) in Stuttgart auf den bisher starken Titelkandidaten aus Spanien. Mit Blick auf die Jungstars Lamine Yamal (16) und Nico Williams (21) sagte Lehmann: «Das ist eigentlich eine Jugendmannschaft teilweise, weil sie vorn zwei Stürmer haben, die extrem jung sind.»

Die Furia Roja habe wenig internationale Erfahrung in der Achse, «angefangen vom Torwart über die Innenverteidigung bis nach vorn zu Morata. Die Mannschaft ist in der Körpergröße zu klein», so Lehmann weiter.

Schlussmann Unai Simón (27) von Athletic Bilbao hat allerdings inzwischen 43 Länderspiele. Kapitän Álvaro Morata (31) spielte unter anderem bei Juventus Turin, Real Madrid und beim FC Chelsea. Wichtigste Figur bei den Spaniern ist der 28 Jahre alte Rodri von Manchester City, den viele für den derzeit besten Sechser im Weltfußball halten.