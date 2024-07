Kanzler Scholz besucht das Endspiel

Das EM-Finale in Berlin findet ohne die deutsche Nationalelf statt. Aber zumindest der Regierungschef des Gastgeberlandes wird am Sonntag im Stadion sein.

Berlin (dpa). Zum Endspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und England kommt am Sonntag auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ins Berliner Olympiastadion. Das kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin an. Scholz hatte bereits die Spiele der deutschen Mannschaft gegen Dänemark und Spanien besucht.

Das Turnierfazit des Kanzlers fällt durchweg positiv aus. «Die EM hat gezeigt, dass der Sport Menschen zusammenbringen kann», erläuterte Büchner. «Wir sind den Fans aus ganz Europa dankbar, dass sie auf unseren Straßen gefeiert, gesungen, zu Saxofon-Klängen getanzt, mal links und mal rechts gehüpft oder von Schottland bis zu uns zu Fuß gewandert sind.»