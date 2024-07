Anzeige

Berlin (dpa). Der Sieg im EM-Finale würde Englands Kapitän Harry Kane «alles bedeuten». Eine Trophäe zu gewinnen, sei «das unglaublichste Gefühl», dass man als Profifußballer erleben könne, sagte der 30-Jährige vom FC Bayern am Samstag knapp 24 Stunden vor dem Endspiel am Sonntagabend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Spanien. Auch für die englischen Fans wäre es «etwas sehr, sehr besonderes», diesen «historischen Moment» zu erleben.

England wartet seit dem WM-Titel 1966 auf den nächsten Finalsieg bei einem großen Fußballturnier. Bei der vergangenen Europameisterschaft 2021 unterlagen die Three Lions in London Italien. «Viele von uns waren nach diesem Finale am Boden zerstört», sagte Kane, der trotz seines Wechsels von Tottenham Hotspur zu den Bayern vor einem Jahr auf Vereinsebene weiter auf einen großen Titel wartet. «Es spricht Bände für die Mentalität der Mannschaft. Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder hier stehen, natürlich wollen wir den letzten Schritt gehen.»

Fußball: EM, vor dem Finale Spanien – England, Abschlusstraining England, im Spa & Golf Resort Weimarer Land, Englands Trainer Gareth Southgate (vorne) leitet das Training. (zu dpa: «Kane und die Titelchance: Wäre «das unglaublichste Gefühl»») Foto: Robert Michael/DPA

Nationaltrainer Gareth Southgate, der als Profi im Halbfinale 1996 in England gegen Deutschland im Elfmeterschießen nicht getroffen hatte, gab an, «nicht an Märchen» zu glauben – wohl aber an Träume. «Wir haben eine großartige Möglichkeit, morgen das zu erreichen, worauf wir hingearbeitet haben», sagte der 53-Jährige, der auf alle seine Nationalspieler zurückgreifen kann.