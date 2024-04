Plus Blankenhain Englische Nationalmannschaft Kane und Co. beziehen EM-Quartier in Thüringen Von dpa i ARCHIV - Hoffen wieder auf ein erfolgreiches Turnier: die Three Lions aus England. Foto: Tom Weller/dpa/Archiv Wenn Julian Nagelsmann und seine DFB-Elf das Quartier im Weimarer Land verlassen, folgt England. Strategisch liegt der Ort für die Three Lions gar nicht so günstig. Lesezeit: 1 Minute

Blankenhain (dpa). Mitfavorit England bezieht sein Trainingsquartier in Thüringen vor der Fußball-Europameisterschaft am 10. Juni. Dies teilte eine Sprecherin der Three Lions auf Anfrage mit.Das Team um Kapitän Harry Kane wohnt während des Turniers im Spa- und GolfResort Weimarer Land Blankenhain, südlich von Weimar. Das selbe Quartier bezieht von 26. ...