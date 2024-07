Joselu: Karriere von Kroos soll im Viertelfinale enden

Anzeige

Donaueschingen (dpa) – Spaniens Stürmer Joselu will die Karriere seines ehemaligen Mitspielers Toni Kroos im EM-Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr) beenden. «Hoffentlich wird es sein letztes Spiel sein. Hoffen wir, dass wir Toni am Freitag in den Ruhestand verabschieden», sagte der 34-Jährige zwei Tage vor der Partie gegen Deutschland in seiner Geburtsstadt Stuttgart. Und der Ex-Angreifer von Real Madrid ergänzte selbstbewusst: «Ich glaube, Freitag ist das letzte Spiel für Toni.»

Beide hatten vergangene Saison gemeinsam für Real gespielt und unter anderem die Champions League gewonnen. Während Kroos nach der EM seine Karriere beendet, wechselt Joselu nach Katar. Auch wenn die Spanier dem Duell mit dem Gastgeber optimistisch entgegenblicken, hob Joselu die Qualitäten gerade von Kroos hervor.

Kontakt mit Antonio Rüdiger

«Der Ball läuft immer über ihn, wenn Deutschland in Ballbesitz ist», sagte er. «Er ist ein Freund gewesen. Ich habe viel mit ihm gesprochen und er hat mir viele Ratschläge gegeben. Er ist für Deutschland von grundlegender Bedeutung und war es auch für Real Madrid.»

Mit Antonio Rüdiger, ebenfalls vergangene Saison sein Teamkollege bei Real, habe er vor Kurzem noch gesprochen. «Er ist ein grundlegender Spieler, sein Ehrgeiz und sein Engagement zeichnen ihn aus», sagte Joselu. «Es wird ein sehr harter Kampf werden und er ist ein sehr gefährlicher Spieler.»