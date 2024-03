Plus Wien ÖFB-Team Homophobe Gesänge: Rangnick verzichtet auf drei Spieler Von dpa i ARCHIV - Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick wird auf drei Nationalspieler verzichten. Foto: Christian Charisius/dpa Werder Bremens Neuzugang Marco Grüll und der frühere Bundesliga-Profi Guido Burgstaller werden nach der Beteiligung an homophoben Gesängen vorerst nicht für die österreichische Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Lesezeit: 1 Minute

Wien (dpa). Angesichts des Vorfalls bei Grülls aktuellem Verein Rapid Wien nominierte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick die beiden nicht für das kommende Trainingslager im spanischen Marbella sowie für die Tests gegen die Slowakei (23. März in Bratislava) und die Türkei (26. März in Wien). Auch der ebenfalls an dem Eklat beteiligte ...