Düsseldorf (dpa) – Murat Yakin kann nachfühlen, wie es seinem Kollegen Gareth Southgate geht. Die Kritik, die der Schweizer Fußball-Nationaltrainer im vergangenen Jahr einstecken musste, war zwar nicht ganz so heftig wie jene, die aktuell auf den Coach der Three Lions einprasselt. Und doch kenne er diese Situation, sagte Yakin vor dem EM-Viertelfinale am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Düsseldorf.

Das Duell zwischen der Schweiz und England ist auch das zweier hoch spannender Trainer. Yakin reitet bei diesem Turnier bislang eine Welle des Erfolgs, Southgate hingegen steht das Wasser gefühlt bis zum Hals.

Erstes EM-Halbfinale der Historie möglich

Fußball: EM, England – Slowakei, Finalrunde, Achtelfinale, Arena auf Schalke, Englands Trainer Gareth Southgate gestikuliert an der Seitenlinie. (zu dpa: «Heißes Trainer-Duell: Yakin im Flow – Southgate am Pranger») Foto: Marcus Brandt/DPA

«Das ist schön zu hören», sagte Yakin über all die Lobeshymnen, die zuletzt auf seine Schweizer angestimmt wurden. Ein Stück weit dürfe man das genießen. «Das haben wir uns durch harte Arbeit verdient», stellte der 49-Jährige fest. Und dennoch verliert er den Blick aufs Wesentliche nicht.

Schlagen die Eidgenossen nach ihrer guten Gruppenphase und dem überzeugenden 2:0 im Achtelfinale gegen Italien nun auch noch die Engländer, stehen sie erstmals in einem EM-Halbfinale. Es ist eine historische Chance für Yakin. Und schon jetzt scheint festzustehen: Ob er sie nutzt oder nicht – er verlässt dieses Turnier als Gewinner.

Welche Züge sich der passionierte Schachspieler zuletzt auch überlegte – sie gingen auf. Vor wenigen Monaten und nach einer äußerst durchwachsenen EM-Qualifikation in der Heimat noch heftig umstritten, ist der Ex-Bundesliga-Profi plötzlich ein Publikumsliebling.

Er sucht die Nähe zu den Fans – manchmal auch direkt vor dem Spiel. Er intensivierte das nicht immer so enge Verhältnis zu wichtigen Spielern. Kapitän Granit Xhaka von Bayer Leverkusen oder Abwehrchef Manuel Akanji von Manchester City beispielsweise besuchte er vor der EM.

Yakin überzeugt taktisch und rhetorisch

Auch Giorgio Contini als Co-Trainer dazuzunehmen, erwies sich als Glücksgriff. In den 50-Jährigen, den er noch aus früheren Tagen in Luzern kennt und der auch in der Mannschaft sehr beliebt zu sein scheint, habe er «vollstes Vertrauen», erklärte Yakin. Man verstehe sich «blind». Und gemeinsam fand man bei dieser EM bislang für alle Probleme eine Lösung.

Beim Auftakt gegen Ungarn (3:1) lief überraschend der im Nationalteam noch recht unerfahrene Kwadwo Duah als Spitze auf, nach der Sperre von Silvan Widmer wurde der offensive Dan Ndoye gegen Italien einfach als Außenverteidiger aufgeboten – alles funktionierte. Die Schweizer spielen keinen Hurra-Fußball, aber diszipliniert und wirken als Kollektiv gefestigt.

Yakin überzeugt bei dieser EM taktisch und rhetorisch. Das war nicht immer so. Im Frühjahr schien sein Kredit bei vielen Fans der Eidgenossen aufgebraucht, dennoch bot ihm der Verband eine Verlängerung seines nach dem Turnier auslaufenden Vertrags an. Der Coach winkte ab, wollte sich erst neu beweisen. Womöglich war auch das ein cleverer Zug von ihm, denn Argumente – auch für potenzielle andere Jobs – hat er seitdem genug gesammelt.

Bei England stimmen nur die Ergebnisse

Ganz anders ist die Lage bei Southgate. Bereits zum vierten Mal in Serie führte er England bei einem großen Turnier nun schon ins Viertelfinale. Die Ergebnisse sprechen für den 53-Jährigen, der vor allem bei der EM vor drei Jahren ganz nah dran war am Pokal. Doch die Kritik an ihm in der Öffentlichkeit und unter den Experten nahm zuletzt immer mehr zu.

«Wir waren elendig schlecht und zwar in allen vier Spielen», ätzte Ex-Nationalspieler Gary Neville, nachdem sich die Engländer durch die Vorrunde gequält hatten und im Achtelfinale gegen den krassen Außenseiter Slowakei (2:1 nach Verlängerung) nur knapp der ganz großen Blamage entgangen waren.

Die zentralen Vorwürfe an Southgate: Er lässt zu destruktiv spielen, zu mutlos. Seine Wechsel sind nicht nachvollziehbar. Aus dem gerade in der Offensive mit zahlreichen Hochkarätern gespickten Kader holt er zu wenig heraus.

Das lange Warten auf einen Titel

Die Angst der Engländer, trotz ihres herausragenden Potenzials wie bei allen Turnieren seit dem Gewinn der WM 1966 auch diesmal wieder leer auszugehen, ist allgegenwärtig. Aus der Mannschaft selbst kommen bislang keine kritischen Worte Richtung Southgate. Dennoch stehen die Zeichen auf Trennung.

Auch Southgates Vertrag endet dieses Jahr. Unabhängig davon, wie sie ausgeht, dürfte es seine letzte EM als englischer Nationaltrainer sein. Anders als Yakin hat er nur eine Chance, noch als Gewinner aus ihr hervorzugehen: mit dem Titel.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

England: 1 Pickford – 2 Walker, 5 Stones, 14 Konsa, 12 Trippier – 26 Mainoo, 4 Rice – 7 Saka, 10 Bellingham, 11 Foden – 9 Kane

Schweiz: 1 Sommer – 22 Schär, 5 Akanji, 13 Rodriguez – 3 Widmer, 8 Freuler, 10 Xhaka, 20 Aebischer – 26 Rieder, 19 Ndoye – 7 Embolo

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)