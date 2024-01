Fußball-Europameisterschaft Plus Frankfurt/Main Heim-EM 2024: DFB-Präsident erwartet «Fest des Fußballs» Bernd Neuendorf blickt mit großen Erwartungen und Vorfreude auf das neue Jahr. Im Fokus stehen die Europameisterschaft – und der Kampf um ein weiteres Heim-Turnier. Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf setzt große Erwartungen in die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. «Ich freue mich sehr auf dieses Turnier: Wir werden begeisternde Spiele sehen und eine tolle Stimmung auf den Rängen erleben. Es wird ein europäisches Fest des Fußballs!», äußerte Neuendorf in einem vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlichten ...