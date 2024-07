Hargreaves von Bellingham begeistert: Auf Zidanes Spuren

Anzeige

Blankenhain (dpa). Für den früheren englischen Nationalspieler Owen Hargreaves ist Jude Bellingham eine absolute Ausnahmeerscheinung im Profifußball. «Ich habe noch nie von einem jungen Spieler gesehen, dass er bei einem Club wie Real Madrid in die Kabine kommt und sofort Leistungsträger ist – auch noch mit der Nummer 5 von Zinédine Zidane. Da kann man nur sagen: Hut ab», sagte Hargreaves der Deutschen Presse-Agentur. England trifft am Samstag im EM-Viertelfinale (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) auf die Schweiz.

Bellingham hat bislang zwei Turniertore erzielt, steht wegen seines Verhaltens und seiner Auftritte aber auch in der Kritik. Die UEFA ermittelt nach einem obszönen Torjubel beim Spiel gegen die Slowakei gegen den 21 Jahre alten Champions-League-Sieger. Der deutsche Ex-Weltmeister Christoph Kramer übte direkt nach dem Spiel, bei dem Bellingham die Three Lions mit einem akrobatischen Fallrückzieher in der Nachspielzeit vor dem Aus rettete, Kritik an der Attitüde des Starspielers.

Designierter Kapitän der Three Lions

Der 43 Jahre alte Hargreaves sieht Bellinghams Auftritte in einem etwas anderen Licht. «Seine Persönlichkeit, seine Mentalität ist seine größte Stärke. Wenn man ihn spielen sieht und das, was er schon erreicht hat, ist das Wahnsinn», sagte der frühere Bayern-Profi.

Bellingham wechselte im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Real Madrid und gilt in der Nationalmannschaft als designierter Kapitän der Zukunft. Aktuell führt Bayerns Stürmer Harry Kane die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate an.