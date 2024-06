Genesen und getarnt: Stones fit für Englands EM-Auftakt

Anzeige

Blankenhain (dpa). Englands Innenverteidiger John Stones ist wieder genesen und bereit für den EM-Auftakt der Three Lions.

Zwei Tage, nachdem der 30 Jahre alte Abwehrspieler krankheitsbedingt im Training gefehlt hatte, war der Profi von Manchester City in Blankenhain bei der Pressekonferenz von Jordan Pickford im Publikum dabei und wollte dem eigenen Torhüter sogar Fragen stellen. Stones und Außenverteidiger Kieran Trippier hatten sich spaßeshalber als Journalisten getarnt, doch Pickford wollte ihnen nicht antworten.

Zum Gesundheitszustand von Teamkollege Stones hingegen äußerte sich der 30 Jahre alte Torhüter dagegen gerne. «Er hat das volle Training absolviert. Er ist ein Top-Spieler, er ist fit und bereit für seinen Einsatz. Er ist einer der besten Innenverteidiger der Welt und bringt eine Menge Qualität in unsere Mannschaft», sagte Pickford. Bereits am Donnerstag war Stones wieder eingestiegen.

Stones unter Southgate gesetzt

Nachdem der angeschlagene Harry Maguire aus dem vorläufigen Aufgebot gestrichen wurde, bleibt mit Stones immerhin ein Garant der vergangenen Jahre. Neben ihm dürfte Marc Guéhi von Crystal Palace auflaufen.

Seit Nationaltrainer Gareth Southgate die Three Lions 2016 übernommen hat, ist Stones einer der wichtigsten Profis. In allen 19 Turnierspielen unter Southgate kam der 1,88 Meter große Innenverteidiger von Beginn an zum Einsatz. Die Partie gegen Serbien am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF/MagentaTV) wird sein 20. Spiel bei einem großen Turnier. Zwei Tage vor dem Auftaktspiel wurde zudem bekannt, dass Kyle Walker zum Co-Kapitän hinter Harry Kane wird. Dieses Amt hatte bislang Jordan Henderson, der diesmal nicht berufen wurde, inne.