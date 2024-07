Füllkrugs Dank an die deutschen Fans: «Ihr wart überragend»

Anzeige

Stuttgart (dpa). Tief bewegt hat Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug nach dem dramatischen EM-Aus gegen Spanien den Fans für die Unterstützung beim Heimturnier gedankt. «An euch, vielen Dank für das tolle Gefühl, das ihr uns gegeben habt. Es war wahnsinnig schön, für euch auf dem Platz zu kämpfen. Schade, dass es nur bis zum Viertelfinale war. Ihr wart auf jeden Fall überragend», sagte der 31-Jährige in der ARD nach der 1:2-Niederlage nach Verlängerung im Viertelfinale in Stuttgart.

«Es ist total schwer, damit umzugehen, es gibt keinen Ausweg», sagte Füllkrug mit seinen Emotionen kämpfend. Das abrupte Turnierende nach dem ganz späten Siegtor der Spanier in der 119. Minute und dem verpassten Halbfinaleinzug setzte dem Angreifer von Borussia Dortmund schwer zu. «Es ist einfach traurig, dass es vorbei ist», sagte Füllkrug. «Man hat eine Euphorie, man hat ein Gemeinschaftsgefühl in Deutschland gehabt, was wir auch gespürt haben. Es war lang nicht mehr so. Das ist ganz, ganz traurig, dass es vorbei ist. Im Moment ist kein Stolz da.»