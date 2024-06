Englands Minimalismus ist Kane egal – «Können stolz sein»

Die Kritik an den schwachen Leistungen nimmt zu, vor allem in der Heimat. Doch Kapitän Kane mahnt vor dem Achtelfinale der Engländer zur Ruhe.

Blankenhain (dpa). Englands Kapitän Harry Kane hält die Kritik an den schwachen Leistungen seines Teams bei der EM in Deutschland für überzogen. «Wir sollten stolz sein, dass wir die Gruppe gewonnen haben. Wir haben das in den vergangenen Jahren auch schon geschafft, aber das ist hart. Natürlich können wir noch besser spielen. Vor allem in den ersten beiden Spielen hatten wir noch Luft nach oben», sagte Kane in einem Video-Interview, das der Verband im Trainingscamp in Blankenhain aufzeichnete. «Wir haben noch mehr im Tank.»

Die Three Lions haben die Gruppe C zwar gewonnen, dabei aber nur zwei Tore in drei Spielen erzielt. Der 30 Jahre alte Bayern-Star erinnerte sich an die vergangenen Jahre und die gelungenen K.o.-Spiele des EM-Zweiten von 2021. Kane nannte explizit die Duelle mit Deutschland (2:0) und der Ukraine (4:0) bei der EM 2021 oder den Vergleich mit Senegal (3:0) bei der WM 2022.

Diesmal geht es am Sonntag (18.00 Uhr) in Gelsenkirchen gegen die Slowakei. Der Turnierbaum sieht sehr günstig aus, schließlich sind in Gastgeber Deutschland, Frankreich und Spanien alle weiteren großen Favoriten in der anderen Turnierhälfte.

Britische Medien und Experten fordern von Nationaltrainer Gareth Southgate vehement mehr Spielzeit für junge Talente wie Kobbie Mainoo oder Cole Palmer. Palmers Auftritt beim 0:0 gegen Slowenien hat auch Kane gefallen. «Er hatte eine atemberaubende Saison bei Chelsea. Das ist sehr beeindruckend. Das ist der Standard, den wir in diesem Team haben. Es war großartig, Cole auf dem Feld zu sehen», sagte der Kapitän.