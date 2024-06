EM-Spieler werben in Video um Unterstützung für die Ukraine

Anzeige

Wiesbaden (dpa). In einem emotionalen Video haben 13 Spieler des ukrainischen Nationalteams kurz vor der Fußball-EM in Deutschland auf die schwierige Situation in ihrer vom russischen Angriffskrieg geplagten Heimat hingewiesen. Andrij Lunin von Real Madrid, Mychajlo Mudryk vom FC Chelsea, Olexander Sintschenko vom FC Arsenal und andere Profis nannten in dem vom ukrainischen Verband veröffentlichen Video die Namen ihrer Heimatstädte. Dazu wurden Bilder von zerstörten Wohnhäusern und Autos, Explosionen und Rettungskräfte bei der Bergung von Personen gezeigt.

«Unsere Heimatstädte würden gerne die EM ausrichten, aber gerade kämpfen sie nicht für das Turnier, sondern für den Frieden», steht am Ende des 1:25 Minuten langen Videos geschrieben: «Unterstützt die Ukraine.»

Video auf X

Inmitten des seit circa 28 Monaten andauernden Kriegs soll die EM-Endrunde für das Land dennoch ein Lichtblick sein. In der Gruppe E spielt der deutsche Vorbereitungsgegner gegen Rumänien, die Slowakei und Belgien. Doch sich voll auf das Turnier zu fokussieren, fällt den Spielern nicht leicht. «Es ist wirklich schwierig, denn jeden Tag liest man Nachrichten und weiß, was in unserem Land passiert und weiß, dass Russland jeden Tag Raketen auf unser Land abschießt», sagte Taras Stepanenko von Schachtar Donezk.