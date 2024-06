Plus Koblenz

Ein Segen für die Sitten: Jochen Dick zu einer wohltuenden Regeländerung bei der EM

i Keine Rudelbildung, mehr Respekt für den Schiedsrichter: Die Unparteiischen, wie hier Felix Zwayer, werden bei der EM durch eine Regeländerung gestärkt. Foto: Bernd Thissen/dpa

Mit Änderungen am Regel- und Verhaltenswerk tun sich Fußballer naturgemäß schwer. Alles soll am besten so bleiben, wie es ist und immer schon war.