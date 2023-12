DFB-Chef: Großes Fan-Interesse an EM 2024

Laut DFB-Chef Bernd Neuendorf gebe es Ticketanfragen aus 206 verschiedenen Ländern für die EM in Deutschland. Foto: Christian Charisius/dpa

Frankfurt/Main (dpa) – «Allein für das Finale in Berlin gibt es 2,3 Millionen Ticketanfragen. Für das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen Schottland in München sind es 1,4 Millionen», berichtete DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Freitag bei einem Mediengespräch in Frankfurt am Main.

Die Nachfrage nach Eintrittskarten beschränke sich demnach nicht nur auf die 24 teilnehmenden Nationen. «Es gibt Ticketanfragen aus 206 Ländern», sagte Neuendorf. Die meisten Anfragen gebe es aus Kroatien, Albanien und der Türkei.

Auch in Deutschland sei eine wachsende Begeisterung festzustellen. So hätten sich insgesamt 145.000 Menschen für einen Volunteer-Job bei der EM beworben. Benötigt werden 16.000 Freiwillige.