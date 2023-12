Nationalmannschaft Plus Frankfurt/Main Auftakt in Lyon: Nagelsmann macht EM-Tests fix Das ist ein knackiger Start ins EM-Jahr: In Frankreich und gegen Holland. Mit diesen Tests will Bundestrainer Nagelsmann die Trendwende schaffen. Zwei weitere Gegner werden noch gesucht. Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Julian Nagelsmann treibt seine EM-Vorbereitungen voran und hat die Kracher-Testspiele im März in Frankreich und gegen die Niederlande fix gemacht. Die Fußball-Nationalmannschaft startet am 23. März (21.00 Uhr) in Lyon gegen Vize-Weltmeister Frankreich in das Jahr der Heim-EM. Am 26. März (20.45 Uhr) kommt es in Frankfurt/Main ...