Alle bereit: England mit 26 fitten Profis vor Achtelfinale

Anzeige

Blankenhain (dpa). Englands Nationaltrainer Gareth Southgate ist pünktlich vor dem EM-Achtelfinale gegen die Slowakei frei von Personalsorgen. Alle 26 Profis konnten in Blankenhain das Abschlusstraining absolvieren.

Die Three Lions treffen am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) auf Außenseiter Slowakei. Die Anreise nach Gelsenkirchen, wo am Abend die Pressekonferenz mit Southgate und Kapitän Harry Kane auf dem Programm steht, unternimmt das Team am Samstagnachmittag.

Phil Foden ist nach der Geburt seines dritten Kindes seit Freitag zurück in Thüringen und ist klarer Startelf-Kandidat. Auch bei Außenverteidiger Kieran Trippier und Mittelfeldspieler Declan Rice scheinen nach Trainingspausen keinerlei Beeinträchtigungen mehr im Wege zu stehen.

Sein Comeback im Nationaltrikot nach über einem Jahr Pause könnte Luke Shaw geben. Der Torschütze im EM-Finale 2021 könnte auf der linken Seite Trippier im Verlauf des Turniers verdrängen, dürfte aber nach langer Verletzung zunächst nur für einen Einsatz als Joker infrage kommen.