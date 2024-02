Toppmöller über Frankfurts Europa-Trip: «Etwas Besonderes»

ARCHIV – Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller appelliert an seine Mannschaft, die Chance auf eine Fortsetzung der Europa-Reise nicht leichtfertig zu verspielen. Foto: Arne Dedert/dpa

Brüssel (dpa) – Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat den Fußball-Bundesligisten mit markigen Worten auf das Playoff-Hinspiel in der Conference League beim belgischen Topclub Union Saint-Gilloise eingeschworen.

«Es fühlt sich besonders an. Jeder, der den Verein kennt und verfolgt hat, weiß, dass internationale Nächte für diesen Club etwas Besonderes sind», sagte Toppmöller vor der heutigen Partie (18.45 Uhr/RTL+). «Wir wollen die Möglichkeit beim Schopfe packen, um diese Festtage noch auszuweiten und zu genießen.»

Toppmöller appellierte an die Mannschaft, die Chance auf eine Fortsetzung der Europa-Reise nicht leichtfertig zu verspielen und die Aufgabe gegen den souveränen Tabellenführer der Jupiler Pro League mit der gebotenen Ernsthaftigkeit anzugehen. «Es ist harte Arbeit, um sich für Europa zu qualifizieren. Man muss eine ganze Saison dafür arbeiten, international spielen zu dürfen, und jetzt dürfen wir es», sagte der 43-Jährige.

Von seinen Schützlingen erwartet Toppmöller «Einsatz, Intensität, Wille und Kampfbereitschaft. Es geht um mentale Bereitschaft. Wie komme ich ins Spiel, wie läuft der erste Zweikampf, wie läuft man den Gegner an. Intensität und Power, da ist jeder in der Verantwortung», sagte Toppmöller und gab die Marschroute aus: «Der Wille vorn in der Box, um das Tor zu machen, und hinten im Strafraum, um das Tor zu verteidigen – das ist unsere Hauptaufgabe. Wir wollen keine Ausreden mehr, sondern von der ersten Minute an einen Kampf liefern.»