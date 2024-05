Piräus

Fußball

Piräus nach Gewinn der Conference League in Ekstase

Von dpa

i Die Spieler von Olympiakos Piräus feiern mit ihren Fans den Sieg im Conference-League-Finale. Foto: Michael Varaklas/AP

In Griechenland herrscht nach dem Europapokal-Triumph von Olympiakos große Euphorie. Bis in die Morgenstunden wird gefeiert. Ein älterer Fan erinnert sich an die EM-Sensation unter Otto Rehhagel.