220 Meter bis zum Stadion: UEFA lässt Norweger Bus fahren

Bodö (dpa). Ein Hoch auf den Busfahrer – zumindest für eine knappe Minute: Die Kicker des norwegischen Fußball-Meisters FK Bodö/Glimt mussten in der Europa League auf Wunsch der UEFA mit dem Bus zum Stadion anreisen. Wie der norwegische Rundfunksender NRK berichtet, schreibt der europäische Fußballverband vor, dass Mannschaften gesammelt mit dem Teambus zu Partien in den UEFA-Wettbewerben anreisen – mit absurden Folgen für die Norweger.

Um 17.05 Uhr fuhren sie nach NRK-Angaben zusammen vor einem Behördengebäude in Bodö los, um 17.06 Uhr stiegen sie vor ihrem Aspmyra-Stadion wieder aus. Die gesamte Fahrtstrecke: nur etwa 220 Meter. «Es geht ja ums Gemeinschaftsgefühl, darum, gemeinsam zum Spiel zu erscheinen», sagte Verteidiger Villads Nielsen dem Sender. «Vielleicht ist das mit dem Bus etwas seltsam, aber so machen wir es uns eben in den 30 Sekunden etwas gemütlich.»

Rücktour läuft anders

Mehrere der Spieler des norwegischen Liga-Spitzenreiters wohnen direkt neben dem Stadion und gehen die paar Schritte normalerweise, wenn sie in der heimischen Eliteserien spielen. Nicht so in der Europa League: «Die UEFA will, dass wir zusammen kommen», berichtete Teammanager Truls Bjerke dem NRK. Die Rücktour per Bus wurde den Profis dann aber erspart: Für das gemeinsame Verlassen des Stadions gibt es demnach keine bestimmte Regelung.

Vielleicht hat die Mannschaft um die Frankfurter Leihgabe Jens Petter Hauge durch die äußerst kurze Busfahrt wichtige Energie gespart: Die Europa-League-Begegnung gegen den portugiesischen Spitzenclub FC Porto gewann die Mannschaft von Trainer Kjetil Knutsen im Anschluss jedenfalls überraschend mit 3:2. Hauge hatte daran mit zwei Treffern maßgeblichen Anteil.