Standard-Gegentore sind bei Leverkusen «ein großes Thema»

Sandhausen (dpa). Trainer Xabi Alonso fordert von den Spielern des Bundesliga-Spitzenreiters Bayer Leverkusen mehr Konzentration bei Standardsituationen. «Das ist ein großes Thema», sagte der spanische Coach nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal beim Fußball-Drittligisten SV Sandhausen (5:2).

Das Gegentor zum zwischenzeitlichen 2:2 durch Yassin Ben Balla fiel nach einem ruhenden Ball. Auch am vergangenen Sonntag beim 2:1 gegen den SC Freiburg fiel der Anschlusstreffer der Breisgauer nach einem Freistoß, den Manuel Gulde über die Linie köpfte. «Wir müssen stärker in den Zweikämpfen sein und wir werden versuchen, das zu verbessern. Aber es ist kaum Zeit», sagte Alonso. Schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielt Bayer bei der TSG Hoffenheim.

«Jedes Spiel ist ein Unterricht für meine Spieler», sagte Alonso. In Sandhausen tat sich der Favorit schwer. Erst in der Schlussphase ebneten drei Treffer den Weg in die nächste Runde. Alonso hatte zahlreiche Stammkräfte zunächst geschont. «Es war ein typisches Pokalspiel», sagte der 41-Jährige, der nach einer Stunde reagierte und viermal wechselte. Danach entschieden die Gäste das Spiel zu ihren Gunsten. «Ich bin total überzeugt, dass wir jeden Spieler brauchen in dieser Saison», sagte Alonso.