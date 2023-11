Immer diese Rückstände: Freiburg hadert nach Pokal-Aus

Freiburgs Trainer Christian Streich ist nach dem Spiel gegen Paderborn enttäuscht. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Freiburg (dpa). Trainer Christian Streich sieht weitere schwierige Wochen auf den SC Freiburg zukommen. Und sie dürften noch schwieriger werden, wenn sich der Fußball-Bundesligist immer wieder das 0:1 einfängt.

«Diesen Rückständen hinterherzulaufen, ist nicht einfach», sagte Streich nach der 1:3 (0:2)-Niederlage der Badener in der zweiten DFB-Pokal-Runde gegen den SC Paderborn. Im sechsten Pflichtspiel nacheinander waren die Freiburger in Rückstand geraten – zum vierten Mal verloren sie.

«Wir waren in allen Belangen nicht gut genug. Wir haben es nicht gut genug verteidigt, haben viele einfache Fehler gemacht und waren nach vorne nicht zwingend genug», analysierte Maximilian Eggestein, der gegen den Zweitligisten den einzigen Treffer für die Gastgeber erzielt hatte. Gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müsse man sich «zusammenreißen», forderte der Mittelfeldspieler. Immerhin in zwei Wettbewerben, der Liga und der Europa League, sei der Sport-Club noch «gut dabei.»

Wichtig wäre für die Freiburger, mal wieder in Führung zu gehen. Ansonsten bleibt der Aufwand «enorm», wie Coach Streich meinte.