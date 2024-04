Düsseldorf

DFB-Pokal

Fortuna-Keeper vor Bayer-Duell: Warum nicht gegen uns?

Von dpa

ARCHIV - Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier hofft im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen auf eine Überraschung. Foto: Swen Pförtner/dpa

Leverkusen ist in dieser Saison noch ungeschlagen, schon so gut wie deutscher Meister. Auf dem Weg zum möglichen Double will Düsseldorf zum Stolperstein werden. Fortunas Keeper glaubt an die Chance.