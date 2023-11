FC-Coach Baumgart: «Absolut beschissenen Situation»

Ist mit Köln auch im Pokal ausgeschieden: FC-Coach Steffen Baumgart. Foto: Uwe Anspach/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Kaiserslautern (dpa) – Cheftrainer Steffen Baumgart sieht die Lage beim kriselnden Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln immer prekärer.

«Wir sind im Moment in einer absolut beschissenen Situation. Wir sind aber auch die Einzigen, die uns rausholen können. Das ist halt so. Wir müssen es halt machen», sagte der 51 Jahre alte Baumgart im ZDF. Zuvor hatte der Effzeh das Zweitrunden-Pokalspiel bei Zweitligist 1. FC Kaiserslautern mit 2:3 (0:1) verloren – und war dabei zwischenzeitlich 0:3 in Rückstand geraten.

Komplizierte Lage

In der Bundesliga gingen beim Tabellen-17. sieben von neun Partien verloren, nun folgte auch im DFB-Pokal das frühe Aus. «Es war nicht ganz so schlecht, wie das 0:3 klingt. Das ist positiv, aber nicht positiv genug. Du hast ein Spiel verloren, dass du nicht verlieren darfst», sagte Baumgart. Es ist die wohl komplizierteste Lage seiner bisherigen Amtszeit. Man merke, dass die Jungs auch im Kopf arbeiten, fügte der Cheftrainer an. In der Bundesliga wartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein Heimspiel gegen den FC Augsburg.