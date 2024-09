DFB-Pokal: Losglück für Bayer – Bayern müssen nach Mainz

In der zweiten Runde kommt es Ende Oktober zu vier Bundesligaduellen. Aber der Titelverteidiger bekommt einen vermeintlich leichten Gegner im DFB-Pokal.

Anzeige

Dortmund (dpa). Losglück für den Titelverteidiger: Bayer Leverkusen empfängt in der zweiten Rundes des DFB-Pokals den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Rekordsieger FC Bayern München muss zum FSV Mainz 05 reisen. Es ist eines von nur vier Bundesligaduellen, zu denen noch die Partien Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig gegen FC St. Pauli gehören. Das ergab die Auslosung in Dortmund.

Als einziger noch im Wettbewerb befindlicher Viertligist genießen die Kickers Offenbach gegen den Zweitligisten Karlsruher SC ebenso Heimrecht wie die Drittligisten Arminia Bielefeld gegen Union Berlin und Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98. Vorjahresfinalist 1. FC Kaiserslautern muss beim deutschen Vizemeister VfB Stuttgart antreten.

Die Zweitrundenspiele werden am 29./30. Oktober ausgetragen. Auch das Achtelfinale findet noch in diesem Jahr (3./4. Dezember) statt. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion.