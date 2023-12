Spiele von Bayern, Dortmund und Leipzig terminiert

München (dpa) – Für Bastian Schweinsteiger haben der FC Bayern und Borussia Dortmund «machbare Aufgaben» im Achtelfinale der Champions League zu lösen.

RB Leipzig habe dagegen gegen Real Madrid aus deutscher Sicht «sicherlich die schwierigste Aufgabe erwischt und dennoch traue ich ihnen zu, auf Augenhöhe zu agieren», schrieb der Fußball-Weltmeister von 2014 bei X.



Der deutsche Fußball-Rekordmeister aus München absolviert sein Hinspiel bei Lazio Rom am Mittwoch, 14. Februar. Das Rückspiel in der Allianz Arena findet am Dienstag, 5. März, statt.

Dortmund spielt am Dienstag, 20. Februar beim niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven. Das Rückspiel in Dortmund gegen das Team des ehemaligen BVB-Trainers Peter Bosz wird am Mittwoch, 13. März angepfiffen.



Als Gruppenzweiter treten die Leipziger am Dienstag, 13. Februar zunächst daheim an. Das Rückspiel steigt dann am Mittwoch, 6. März in Madrid. «Ich freue mich sehr auf die Achtelfinals», meint Schweinsteiger.