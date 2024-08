Fußball, Champions League, Auslosung - Vorrunde in Monaco: Die Vereine in Topf 1 sind auf dem Bildschirm zu sehen, während der ehemalige italienische Torhüter Gianluigi Buffon, Giorgio Marchetti von der UEFA und Cristiano Ronaldo, von links, die Auslosung der Champions League präsentieren. (zu dpa: «Nur Bayern München startet mit Heimspiel - VfB bei Real»)

Fußball, Champions League, Auslosung - Vorrunde in Monaco: Die Vereine in Topf 1 sind auf dem Bildschirm zu sehen, während der ehemalige italienische Torhüter Gianluigi Buffon, Giorgio Marchetti von der UEFA und Cristiano Ronaldo, von links, die Auslosung der Champions League präsentieren. (zu dpa: «Nur Bayern München startet mit Heimspiel - VfB bei Real») Foto: Gregorio Borgia/DPA

Anzeige

Nyon (dpa). Der FC Bayern München startet als einziges Team aus dem Quintett der Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel in die reformierte Champions League. Zum Auftakt des Wettbewerbs empfängt der deutsche Rekordmeister am 17. September (21.00 Uhr) Dinamo Zagreb in der Allianz-Arena. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Europäische Fußball-Union (UEFA) zwei Tage nach der Auslosung veröffentlichte.

Die anderen vier deutschen Champions-League-Teilnehmer müssen zuerst auswärts ran. Dabei hat der VfB Stuttgart gleich zum Auftakt den vermeintlich schwersten Gegner: Der deutsche Vizemeister tritt zeitgleich mit dem FC Bayern bei Titelverteidiger Real Madrid um den noch glücklosen Superstar Kylian Mbappé an.

Noch drei weitere Auswärtsspiele

Borussia Dortmund ist am 18. September (21.00 Uhr) beim FC Brügge in Belgien gefordert. Zum Abschluss des ersten Spieltages am 19. September ist der deutsche Meister Bayer Leverkusen bei Feyenoord Rotterdam (18.45 Uhr) am Ball, RB Leipzig ist bei Atlético Madrid (21.00 Uhr) zu Gast.

Die UEFA hat die Königsklasse umfassend reformiert. Statt in Gruppen spielen alle 36 Teilnehmer in einer Liga. Jeder Verein tritt gegen acht Gegner an. Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen K.o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen. Das Champions-League Finale findet am 31. Mai 2025 in München statt.