Neuer hakt 1:3 ab: «Ein ganz großes Spiel wartet auf uns»

Stuttgart (dpa). Für Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat die Niederlage in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart keinen großen Einfluss auf die kommende große Champions-League-Aufgabe bei Real Madrid. «Wir akzeptieren nie Niederlagen», sagte der Fußball-Nationaltorhüter am Samstagabend nach dem 1:3 (1:1) in Stuttgart.

«Wir wissen, dass es ein Sandwich-Spiel war», begründete der 38 Jahre alte Neuer die nicht hundertprozentige Konzentration seiner Mannschaft in Stuttgart gegen den Tabellendritten. «Es ist so, dass wir wissen, dass am Mittwoch ein ganz großes Spiel auf uns wartet. Es wird wieder ein Finale im Bernabéu-Stadion auf uns warten – und wir wollen es gewinnen», sagte Neuer.

Nach dem 2:2 in der ersten Partie gegen Real in München wird der Gewinner ins Königsklassen-Finale am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain einziehen. Sportvorstand Max Eberl bezeichnete die Niederlage in Stuttgart als «ärgerlich», aber ebenfalls nicht als dramatisch mit dem Blick auf das K.o.-Spiel in Madrid: «Ich glaube nicht, dass die Niederlage am Selbstvertrauen nur ein My (ausgesprochen Mü) macht.»