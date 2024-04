Kane vor Arsenal-Prüfung: «Wollen Saison am Leben halten»

Der entthronte deutsche Fußball-Meister FC Bayern will seine letzte Titelchance nutzen. Torjäger Kane nennt ein großes Plus für das Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal.

Anzeige

München (dpa) – Torjäger Harry Kane blickt dem Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Arsenal mit viel Zuversicht entgegen. «Wir haben eine große Möglichkeit vor heimischer Kulisse und wollen die Saison am Leben erhalten», sagte der 30-Jährige in der Allianz Arena. Er blickte dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) als einem «großartigen Moment» entgegen. «Wenn wir den Schritt machen können, fehlen nur noch wenige Spiele, es ins Finale nach Wembley zu schaffen.» Dort findet am 1. Juni das Endspiel der Champions League statt.

Kane traf beim 2:2 im Hinspiel per Strafstoß zur zwischenzeitlichen Bayern-Führung. Der einstige Tottenham-Superstar, der als Achtjähriger eine Saison in der Arsenal-Akademie verbrachte, ist der Rekordtorschütze bei Derbys im Norden Londons. In 19 Pflichtspielen gegen die Gunners hatte Kane insgesamt 14 Tore für seinen Ex-Club Tottenham erzielt.

Kane: Glückwunsch an Leverkusen

«In der Liga war es eine enttäuschende Saison für uns. Gratulation an Leverkusen für das, was sie erreicht haben. Wir haben unser Niveau nicht erreicht», sagte Kane und nannte ein großes Plus für das Duell mit Arsenal: «Wir haben eine Menge Erfahrung in der Mannschaft mit Spielern, die schon große Spiele gespielt haben.»

32 Tore erzielte Kane in der Bundesliga, in der er die 41-Tore-Rekordsaison von Robert Lewandowski jagt. In der Champions League führt er die Torschützenliste vor den Viertelfinal-Rückspielen mit sieben Toren vor Antoine Griezmann, Erling Haaland und Kylian Mbappé an. «Ich persönlich will der Mannschaft helfen und Tore schießen», sagte Kane. Natürlich habe er eine Geschichte in Spielen gegen Arsenal, aber er wolle vor allem der Mannschaft helfen.

Kane: Haben großen Glauben

«Wir haben großen Glauben an uns, dass wir was erreichen können», sagte Kane. Sollten die Münchner das Halbfinale erreichen, wäre dort Manchester City oder Real Madrid der Gegner. Hier endete das Hinspiel 3:3.