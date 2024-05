Hummels vor Finale: Nicht kleiner fühlen, als man ist

Anzeige

Dortmund (dpa). Aus Sicht von BVB-Routinier Mats Hummels erfordert das Champions-League-Finale auch mental eine besondere Vorbereitung. «Die Bedeutung ist so groß, dass man sich darauf vorbereiten muss. Es kann überwältigend sein. Man muss aufpassen, dass man sich dadurch nicht kleiner fühlt, als man ist», sagte der 35-Jährige in einem vom Verein veröffentlichten Interview. Der BVB trifft am 1. Juni im Endspiel in London auf Real Madrid.

Auf die Frage, was er jüngeren Spielern mitgeben könne, die noch nie in einem solchen Endspiel gestanden haben, sagte Hummels zudem: «Eins kann man auf jeden Fall sagen: Man kann die Emotionen, die kommen werden, nicht vorhersehen. Es ist das zweitgrößte Spiel der Welt. Das größte Spiel ist das Finale der Weltmeisterschaft, das zweitgrößte ist das Finale der Champions League.»

Hummels stand 2013 mit dem BVB im Königsklassen-Endspiel gegen den FC Bayern (1:2) und wurde 2014 mit Deutschland in Brasilien Weltmeister. «Normalerweise bin ich jemand, der sich auf dem Platz voll und ganz auf sein Spiel konzentriert, unabhängig von der Bedeutung oder dem Moment. Aber vor und während der beiden Spiele war das Gefühl ganz anders», sagte er.