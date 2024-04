München

Champions League

Fünfter Startplatz: Bundesliga baut Vorsprung aus

Von dpa

i Die Spieler des FC Bayern München jubeln nach dem Spiel. Foto: Tom Weller/dpa

Durch den Halbfinal-Einzug des FC Bayern hat Deutschland auch einen großen Schritt auf dem Weg zum fünften Startplatz in der Champions League gemacht. Durch das 1:0 der Münchner gegen den FC Arsenal festigte die Bundesliga im UEFA-Ranking der laufenden Saison den so wichtigen zweiten Platz und konnte den Vorsprung zu England sogar noch vergrößern. Hinter Italien (18,428) weist Deutschland nun 17,643 Punkte auf. England, das nach dem Aus von Titelverteidiger Manchester City in der Champions League gar keinen Club mehr im Rennen hat, kommt auf 16,875 Punkte.