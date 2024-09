Fußball: Champions League, AS Monaco - FC Barcelona, Vorrunde, 1. Spieltag, Stadion Louis II. Monacos Mohammed Salisu (3.v.l) köpft den Ball an Barcelonas Jules Kounde vorbei. (zu dpa: «Erste Barça-Pleite unter Flick - Ter Stegen patzt in Monaco») Foto: Laurent Cipriani/DPA