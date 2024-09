Dembélé von Luis Enrique aus Paris-Kader gestrichen

Anzeige

Paris (dpa). Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé fehlt Medienberichten zufolge aus disziplinarischen Gründen im Kader von Paris Saint-Germain für das Champions-League-Duell am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC Arsenal. Auf der offiziellen Kaderliste für die Dienstreise nach London wird der französische Nationalspieler nicht geführt. Gründe für sein Fehlen werden nicht genannt.

Trainer Luis Enrique lässt den 27 Jahre alten Offensivspieler aber zuhause, so berichten es übereinstimmend Medien, weil ihm dessen Auftritt beim 3:1 gegen Stade Rennes in der Liga am vergangenen Freitag nicht gefallen haben soll. Eine anschließende Aussprache soll hart ausgefallen sein. Daraufhin habe sich Luis Enrique für diese Strafe entschieden. Offizielle Aussagen lagen zu diesem Fall nicht vor.

Dembelé ist trotz allem stark in diese Saison gestartet. Der ehemalige Dortmunder erzielte in sechs Ligaspielen schon vier Tore.