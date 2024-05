De Ligt und Musiala vor Real-Spiel im Bayern-Training

Foto: Tom Weller/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

München (dpa) – Bayern-Trainer Thomas Tuchel kann wohl mit Abwehrspieler Matthijs de Ligt für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid planen. Der Niederländer konnte wie von Tuchel zuvor angekündigt wieder am Teamtraining teilnehmen. Auch Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala stand wieder auf dem Platz.

De Ligt absolvierte wie Musiala auf dem Vereinsgelände das Spielersatztraining mit den Akteuren, die beim 1:3 in der Bundesliga beim VfB Stuttgart nicht von Anfang an gespielt hatten. De Ligt fehlte wegen einer Knieblessur auch schon beim Hinspiel gegen Real (2:2) und nun in Stuttgart. Der Innenverteidiger hatte zuletzt individuell trainiert. Musiala war wegen Knieproblemen ebenfalls in Stuttgart nicht dabei.

Sportvorstand Max Eberl hatte schon nach der Niederlage in Stuttgart berichtet, dass es bei de Ligt und Musiala «ganz gut aussieht». Die Bayern fliegen nach dem Abschlusstraining am Dienstagnachmittag nach Madrid, wo am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) die entscheidende zweite Partie gegen Real um den Einzug ins Champions-League-Endspiel stattfindet. Das Hinspiel endete 2:2.