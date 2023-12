BVB-Profis Sabitzer und Wolf gegen PSG fraglich

Der Einzug von Borussia Dortmund in das Achtelfinale der Champions League ist bereits vor dem letzten Vorrundenspiel perfekt. Schon ein Remis gegen Paris beschert den Gruppensieg.

Ist mit dem BVB gegen PSG gefordert: Edin Terzic. Foto: Bernd Thissen/dpa

Dortmund (dpa). Borussia Dortmund bangt vor dem Endspiel um den Champions-League-Gruppensieg gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) weiter um den Einsatz von Marcel Sabitzer und Marius Wolf.

Über die Kader-Rückkehr der beiden Fußballprofis, die schon beim 2:3 zuletzt gegen Leipzig gefehlt hatten, soll kurzfristig entschieden werde. «Marius konnte gestern Teile des Warmmachens mitmachen. Bei Marcel wird es heute noch individuell bleiben. Morgen früh werden wir finale Entscheidungen treffen», sagte Trainer Edin Terzic.

Kapitän Can fehlt gelbgesperrt

Vor allem der Ausfall von Außenverteidiger Wolf wäre problematisch, weil sein vermeintlicher Ersatz Thomas Meunier nicht für die Champions League gemeldet wurde und deshalb nicht auflaufen darf. Der in der Bundesliga nach seiner Roten Karte gegen Leipzig gesperrte Abwehrchef Mats Hummels steht jedoch zur Verfügung. Dagegen muss der in der Königsklasse gelbgesperrte Kapitän Emre Can ersetzt werden.

Bei drei Punkten Vorsprung auf den Zweiten aus Paris reicht dem bereits für das Achtelfinale qualifizierten BVB schon ein Remis, um die Tabellenführung zu behaupten. Das würde die Chance auf einen leichteren Gegner im Achtelfinale erhöhen. Auf die Frage, ob sich seine Mannschaft für das 0:2 in Paris revanchieren will, antwortete Terzic: «Ich finde Revanche ist im Sport das falsche Wort. Uns motiviert es, Spiele zu gewinnen. Wir spielen hier vor über 81 000 Zuschauern, das ist Motivation genug.»