BVB bangt um Einsatz von Haller und Bynoe-Gittens

Von dpa

BVB-Stürmer Sébastien Haller droht für das Spiel gegen Atlético auszufallen.

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid bangt Borussia Dortmund um seine beiden Offensivkräfte Sébastien Haller und Jamie Bynoe-Gittens. Beide Spieler mussten in der Bundesligapartie bei Borussia Mönchengladbach frühzeitig ausgewechselt werden und sind für die Begegnung am Dienstag fraglich.