Barça-Fans sorgen mit Nazi-Banner für Aufsehen

Von dpa

i Fußball: Champions League, Gruppenphase, Gruppe F, 5. Spieltag RB Leipzig - Real Madrid. Fußball mit dem Logo der Champions League liegen auf dem Rasen. Für die Bayern geht es am Dienstag gegen Lazio Rom auch um ganz viel Geld. (zu dpa: «Barça-Fans sorgen mit Nazi-Banner für Aufsehen») Foto: Jan Woitas/DPA

Beim Spiel des FC Barcelona bei der AS Monaco zeigen Fans ein Banner mit einer Parole angelehnt an einen Nazi-Gruß. Zu sehen war das auch in der Internet-Übertragung.