München (dpa) – Hansi Flick sieht auch nach dem überzeugenden 5:0 in der Champions League gegen die Young Boys Bern Steigerungspotenzial beim FC Barcelona. «Wir müssen weiter lernen und uns weiter entwickeln», sagte der Barça-Trainer. «Wir haben eine Reihe von sehr interessanten Gegnern vor uns. Ich bin hungrig darauf, genauso wie die Spieler und die Fans, was bedeutet, dass wir unser bestes Niveau abrufen müssen.»

Der nächste Gegner in der Königsklasse ist am 23. Oktober der FC Bayern München, den Flick von 2019 bis 2021 trainiert hatte. In der Liga spielt Barcelona in diesem Monat unter anderem noch gegen Erzrivale Real Madrid. Wer dann jeweils im Tor steht, ist noch offen. Die Verpflichtung von Torhüter Wojciech Szczesny als Ersatz für den schwer verletzten deutschen Nationalspieler Marc-André ter Stegen ist noch nicht offiziell. Gegen Bern spielte erneut Iñaki Peña.

Fußball: Champions League, FC Barcelona – Young Boys Bern, Vorrunde, 2. Spieltag, Olympiastadion. Barcelonas Robert Lewandowski jubelt nach dem Führungstor. (zu dpa: «Bald gegen Bayern: Flick sieht noch Steigerungspotenzial») Foto: Joan Monfort/DPA

Barça hatte in der spanischen Primera División zuletzt seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die erste Partie in der neuen Ligaphase der Champions League hatten die Katalanen überraschend 1:2 bei der AS Monaco verloren.

Dass Barça mit dem klaren Sieg gegen Bern nun auch etwas für sein Torverhältnis getan hat, stimmte den früheren Bundestrainer Flick zufrieden. «Niemand weiß genau, wie diese neue Champions League funktionieren wird und was wir brauchen werden, aber es ist immer gut, eine gute Tordifferenz zu haben, nur für den Fall der Fälle», sagte er. Der ehemalige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski erzielte beim 5:0-Sieg der Katalanen gleich zwei Treffer.