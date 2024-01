Wadenbein angebrochen: Waldschmidt fehlt Köln mehrere Wochen

ARCHIV – Kölns Luca Waldschmidt fällt mehrere Wochen verletzt aus. Foto: Uwe Anspach/dpa

Köln (dpa). Der 27 Jahre alte Offensivspieler hatte sich im Abschlusstraining am Freitag vor der Partie gegen den 1. FC Heidenheim verletzt und kam am Samstag beim 1:1 nicht zum Einsatz. Eine weitere Untersuchung ergab, dass das Wadenbein angebrochen ist. Das teilte der Tabellen-Vorletzte am Sonntag mit.

Waldschmidt ist seit Saisonbeginn bei den Rheinländern unter Vertrag und erzielte in bislang 15 Bundesligaspielen für die Kölner zwei Tore.