VfB Stuttgart muss vorerst ohne Vagnoman auskommen

Stuttgart (dpa). Beim einmaligen A-Nationalspieler wurde eine Ermüdungsreaktion im Mittelfuß festgestellt, teilten die Schwaben mit. Vorerst könne Vagnoman nicht am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen. Bei einem entsprechenden Heilungsverlauf könnte der 23-Jährige jedoch noch in dieser Spielzeit wieder zurückkehren.

Vagnoman war am vergangenen Samstag beim 1:0-Erfolg des Tabellendritten bei Borussia Dortmund in der Halbzeit ausgewechselt worden. Schon vor dem Saisonauftakt und in der Hinrunde machten ihm eine Mittelfußprellung und ein Ermüdungsbruch zu schaffen. Erst am elften Spieltag kam er für den Champions-League-Anwärter zu seinem ersten Saisoneinsatz.

