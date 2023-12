«Unsere Kurve» gegen möglichen DFL-Investorendeal

Am kommenden Montag soll bei der DFL über eine strategische Vermarktungspartnerschaft gesprochen werden. Viele Fans beobachten die Entwicklungen mit Sorgen.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Fan-Interessenvertretung «Unsere Kurve» lehnt einen Investorendeal der Deutschen Fußball Liga weiterhin ab.

«Nach jetziger Rechnung stärkt das Modell das obere Drittel der DFL-Ligen, während zwei Drittel der Vereine nur minimale Verbesserungen erwarten dürfen», sagte Jost Peter, 1. Vorsitzender von «Unsere Kurve», der Deutschen Presse-Agentur. «In Verbindung mit der ohnehin schon ungerechten Verteilung der TV-Gelder entwickeln sich geringe Mehreinnahmen am Ende zu immer größerer Wettbewerbsverzerrung.»

Am 11. Dezember soll bei der DFL-Mitgliederversammlung über eine mögliche strategische Vermarktungspartnerschaft entschieden werden. In zahlreichen Bundesliga- und Zweitligastadien hatten sich Fans zuletzt bereits dagegen positioniert. Am 24. Mai waren ähnliche Pläne schon einmal gescheitert. Ein entsprechender Antrag hatte nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit bekommen.

Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll der neue Partner eine Milliarde Euro zahlen. Der Vertrag soll eine Maximallaufzeit von 20 Jahren haben und bis zum Beginn der Saison 2024/25 unterzeichnet sein. Ein Großteil der Einnahmen soll in die Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells fließen und vor allem die Auslandsvermarktung stärken.