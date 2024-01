«Ungewöhnliche Situation»: VfB vor neuer Herausforderung

ARCHIV – Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sieht den VfB Stuttgart vor einer Herausforderung. Foto: Tom Weller/dpa

Stuttgart (dpa). Nach Meinung von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth könnte der bisherige Höhenflug den VfB Stuttgart in der restlichen Saison auch vor eine neue Herausforderung stellen. Alle seien «motiviert, die fantastische Geschichte der Hinrunde weiterzuschreiben», sagte der 44-Jährige, dessen Club überraschend auf dem dritten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga überwintert. Aber: «Die Erwartungen sind gestiegen.»

Nachdem die Schwaben in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils nur gerade so dem Abstieg entkommen sind, sei das nun eine «ungewöhnliche Situation, mit der wir umgehen wollen und müssen», erklärte Wohlgemuth. Dass seine Mannschaft nachlassen könnte, fürchtet der Sportchef nicht. «Wenn ich in die Gesichter der Spieler gucke, ist niemand mit der Ausbeute, die wir in der Hinrunde schon gemacht haben, zufrieden», sagte Wohlgemuth. Man wolle weiter Gas geben und punkten. «Wir sind ambitioniert», so der gebürtige Berliner.

«Wichtig wird sein, ein gutes Mindset zu haben und ja nicht den Anspruch zu haben, dass alles jetzt so weiterläuft wie bisher», sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. «Wir werden uns die Dinge wieder hart erarbeiten müssen.» Er sehe da aktuell aber keine Gefahr, sondern verspüre «viel Realismus» in der Mannschaft und im Club.

Die Stuttgarter trainieren seit Dienstag wieder. Ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahr bestreiten sie am 14. Januar bei Borussia Mönchengladbach.